Advertisements

ننشر كافة اجراءات القبول بمدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا 2021

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:46 ص
مدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا 2021
مدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا 2021
تزامنًا مع الإعلان عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا 2021، بدأ الطلاب المقبولين في البحث عن إجراءات الالتحاق والتقدم لمدارس المتفوقين، وخاصة مع قبول دفعة جديدة من الطلاب بواقع 1,075 طالبًا و875 طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس. 

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، اجراءات التقدم لمدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2022/2021، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وهي كالتالي:-

اجراءات التقدم لمدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا 2021
- التوجه للمدرسة المسكن عليها الطالب، مع طباعة إخطار التسكين والقبول وملف التقديم شامل إيصال دفع المصروفات وتأمين اللاب توب.
- يمنع تمامًا التقدم بطلبات تقليل الاغتراب بين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وعلى الطال الالتزام بالمدرسة المسكن عليها.

- إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها في خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين ويعتبر عدم تقدمه بمثابة اعتذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها.

- على الطالب التقدم بالأوراق الخاصة بالتقدم إلى المدرسة المسكن عليها.

الاوراق المطلوبة للتقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

- إخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها.

- طلب الالتحاق بالمدرسة.

- عدد 1 شهادة ميلاد أصل + 4 صور منها.

- عدد 8 صورة حديثة 4×6.

- عدد 10 أظرف بريدية عادية.

- طوابع بريدية بـ21 جنيهًا.

- إيصالات إيداع تأمين اللاب والمصروفات.

- شهادة وفاة الوالد للأيتام.

- شهادة صحية معتمدة بكشف طبي باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي.

- في حالة وفاة الوالد، التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية، وفي حالة عدم تواجد الأب لسفره، التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- عدد 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي عن عام 2021-2022 بقيمة 1000 جنيه للمدارس الحكومية العربية والرسمية للغات عن كل عام دراسي.

- في حالة المدارس الخاصة «عربي - لغات» يقوم ولي الأمر بإحضار  إفادة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ آخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الخاصة وتختم بخاتم شعار الجمهورية، في حالة المدارس الدولية يقوم ولي الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها ثلاثون ألف جنيه فقط لا غير.

- الدفع في البريد المصري - فوري - الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات - المصروفات الدراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- إيصال سداد الرسوم لتأمين اللاب توب بقيمة 3,000 جنيه.

الكلمات المفتاحية

مدارس ستيم مدارس المتفوقين ستيم للعلوم والتكنولوجيا 2021 مدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا 2021 مدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا المدارس الخاصه

أخبار تهمك

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 10 ساعات

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ يوم

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

نجم سيراميكا يطلب الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كلوب يوضح طبيعة إصابة إيليوت

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين.. وتوضح الشروط وطريقة الالتحاق

عاجل .. المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس المتفوقين

"التعليم": مد فترة التقديم للقبول بمدارس STEM حتى 1 يوليو

الشروط والأوراق.. فتح باب القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

التعليم تعلن عن وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

تزامنًا مع فتح باب القبول.. معلومات عن مدارس العلوم والتكنولوجيا STEM

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

09:31 ص

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements