ننشر كافة اجراءات القبول بمدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا 2021

تزامنًا مع الإعلان عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا 2021، بدأ الطلاب المقبولين في البحث عن إجراءات الالتحاق والتقدم لمدارس المتفوقين، وخاصة مع قبول دفعة جديدة من الطلاب بواقع 1,075 طالبًا و875 طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس.





وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، اجراءات التقدم لمدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2022/2021، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وهي كالتالي:-





اجراءات التقدم لمدارس المتفوقين STEM للعلوم والتكنولوجيا 2021

- التوجه للمدرسة المسكن عليها الطالب، مع طباعة إخطار التسكين والقبول وملف التقديم شامل إيصال دفع المصروفات وتأمين اللاب توب.

- يمنع تمامًا التقدم بطلبات تقليل الاغتراب بين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وعلى الطال الالتزام بالمدرسة المسكن عليها.





- إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها في خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يسقط حقه في الالتحاق بمدارس المتفوقين ويعتبر عدم تقدمه بمثابة اعتذار عن مكانه في المدرسة المسكن عليها.





- على الطالب التقدم بالأوراق الخاصة بالتقدم إلى المدرسة المسكن عليها.





الاوراق المطلوبة للتقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا





- إخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.





- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها.





- طلب الالتحاق بالمدرسة.





- عدد 1 شهادة ميلاد أصل + 4 صور منها.





- عدد 8 صورة حديثة 4×6.





- عدد 10 أظرف بريدية عادية.





- طوابع بريدية بـ21 جنيهًا.





- إيصالات إيداع تأمين اللاب والمصروفات.





- شهادة وفاة الوالد للأيتام.





- شهادة صحية معتمدة بكشف طبي باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي.





- في حالة وفاة الوالد، التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية، وفي حالة عدم تواجد الأب لسفره، التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.





- عدد 3 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.





- عدد 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.





- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي عن عام 2021-2022 بقيمة 1000 جنيه للمدارس الحكومية العربية والرسمية للغات عن كل عام دراسي.





- في حالة المدارس الخاصة «عربي - لغات» يقوم ولي الأمر بإحضار إفادة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ آخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الخاصة وتختم بخاتم شعار الجمهورية، في حالة المدارس الدولية يقوم ولي الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها ثلاثون ألف جنيه فقط لا غير.





- الدفع في البريد المصري - فوري - الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات - المصروفات الدراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.





- إيصال سداد الرسوم لتأمين اللاب توب بقيمة 3,000 جنيه.



