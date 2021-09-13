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أسعار اللحوم اليوم الاثنين 13-9-2021

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:05 ص
بوابة الفجر
واصلت أسعار اللحوم استقرارها اليوم الاثنين، وذلك نظرًا لزيادة المعروض من جميع الأصناف، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
 ماهي أسعار اللحوم في الأسواق اليوم ؟

وسجلت  أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.  

بينما استقرت أسعار  المفروم الكندوز  بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو،  أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، واللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها . 

من جانبها قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن مجلس إدارة المشروع  القومى للبتلو اعتمد مبلغ 323 مليون جنيه  لعدد2350  مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (22 ألف) رأس فى جلسته الاخيرة؛ وهو ما يساعد على زيادة المعروض من اللحوم الحمراء بالاسواق واستقرار أسعارها.

وأضافت الوزارة أن بتلك الأموال الجديدة التى تم اعتمادها  أصبح  إجمالي  التمويلات التي تم توفرها في إطار المشروع القومي للبتلو حوالى 4,9 مليار جنية استفاد منها 30 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 331 ألف رأس ماشية.

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