قبل عرضها.. تامر عاشور يشوق جمهوره بحلقته مع الإعلامي عمرو أديب





شوق الفنان تامر عاشور جمهوره لحلقته مع الإعلامي عمرو أديب المقرر عرضها اليوم ضمن برنامجه "الحكاية"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تامر عاشور مقطع فيديو من البرومو الخاص بتلك الحلقة، وعلق عليه قائلاً:" استنوني النهارده مع الإعلامي الكبير عمرو أديب في برنامج الحكاية على mbc مصر".



ومن المقرر أن بتحدث تامر عاشور خلال ذلك اللقاء عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية، وعن أعماله الفنية المقبلة التي يقوم بتحضيرها حالياً.



وفي سياق آخر، يتعاون تامر عاشور، مع الشاعر أحمد المالكي، في أغنية جديدة بعنوان" إسأل الناس"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة، وهي من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين.



كما يتعاون عاشور، مع الملحن محمود أنور فى أغنية جديدة تحمل اسم "نتكلم" من كلمات حسام سعيد، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق.