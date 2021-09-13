Advertisements

قبل عرضها.. تامر عاشور يشوق جمهوره بحلقته مع الإعلامي عمرو أديب

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:53 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
هبة أحمد


شوق الفنان تامر عاشور جمهوره لحلقته مع الإعلامي عمرو أديب المقرر عرضها اليوم ضمن برنامجه "الحكاية"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر عاشور مقطع فيديو من البرومو الخاص بتلك الحلقة، وعلق عليه قائلاً:" استنوني النهارده مع الإعلامي الكبير عمرو أديب في برنامج الحكاية على mbc مصر".

ومن المقرر أن بتحدث تامر عاشور خلال ذلك اللقاء عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية، وعن أعماله الفنية المقبلة التي يقوم بتحضيرها حالياً.

وفي سياق آخر، يتعاون تامر عاشور، مع الشاعر أحمد المالكي، في أغنية جديدة بعنوان" إسأل الناس"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة، وهي من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين.

كما يتعاون عاشور، مع الملحن محمود أنور فى أغنية جديدة تحمل اسم "نتكلم" من كلمات حسام سعيد، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق.

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب حلقة تامر عاشور مع عمرو أديب تامر عاشور برنامج الحكاية أغنية اسأل الناس

أخبار تهمك

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ 40 دقيقة

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

نجم سيراميكا يطلب الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كلوب يوضح طبيعة إصابة إيليوت

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ يوم

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

رامي رفعت يتعاون مع الشاعر أسامة محرز في أغنية جديدة

عمرو أديب يروج لحفل تامر عاشور بالسعودية

رامي صبري يشوق جمهوره لأغنية "خطيرة"

رامي جمال يعد جمهوره بأغنية "مبهجة" خلال 10 أيام

تامر عاشور يتعاون مع أحمد المالكي في أغنية جديدة (تفاصيل)

"اسأل الناس" و"نتكلم" أغاني جديدة ضمن ألبوم تامر عاشور الجديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

09:31 ص

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements