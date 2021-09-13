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125 جنيها للحالات غير الطارئة.. تعرف على اسعار نقل المريض بسيارة الاسعاف

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:54 ص
اسعار نقل المريض بسيارة الاسعاف
اسعار نقل المريض بسيارة الاسعاف
يبحث العديد من المواطنين عن اسعار نقل المريض بسيارة الاسعاف، وذلك عقب أن ترددت شائعات تفيد بارتفاعها، مما أدى إلى غضب كبير اجتاح الشارع المصري.

وسننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الالكترونية، خلال السطور التالية، اسعار نقل المريض بسيارة الاسعاف بعد شائعة زيادرتها، وهي:-

اسعار نقل المريض بسيارة الإسعاف
تتم خدمة نقل المريض بسيارة الإسعاف مجانًا ولا يوجد رسوم على ذلك، وأن ما يتردد بشأن زيادتها ما هو إلا شائعات، حيث أن خدمات الإسعاف للحالات المرضية والإصابات تقدم مجانًا، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، وذلك ووفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

واعتبر مجلس الوزاء أن نقل المريض بسيارة الإسعاف حق أصيل للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف 123 مجاناً، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان.

اسعار نقل المريض بسيارة الاسعاف للحالات غير الطارئة
أوضحت هيئة الإسعاف، أن تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة بواقع (125 جنيهًا خدمة النقل داخل المحافظة – 100 جنيه لكل ساعة انتظار – 5 جنيهات لكل كيلو متر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه).

وأشارت الهيئة إلى أنه تم توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها.

ارقام التحقق من الشائعات
ووفر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أرقاما للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، إذ أنه يتم الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]  

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