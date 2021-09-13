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هالة صدقي: الأخ هو السند والظهر بعد الأب

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:36 م
هالة صدقي
هالة صدقي
أروي حمدي

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها مقطع فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت هاله صدقي على الفيديو قائلة:"صباح المدارس من أجمل الفيديوهات اللي أثرت فيه، بعد الأب الأخ هو السند والظهر، يارب أخويا يرجعلي بالسلامة وبخير".

يذكر أن الفنانة هالة صدقي تعاقدت حالياً على المشاركة في فيلم جديد بعنوان "تسعة تسعة" ويشاركها في بطولته الفنانة مي سليم، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج سعيد حامد.

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