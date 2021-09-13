كيروش على أعتاب الوصول إلى مصر لقيادة الفراعنة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن موعد وصول البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الجديد والذي سيتولى قيادة الفراعنة فنيا خلفا للمدير الفني السابق حسام البدري .









كيروش على أعتاب الوصول إلى مصر

وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" المدير الفني البرتغالي يصل إلى القاهرة مساء بعد غد الثلاثاء المقبل ومن المقرر أن يبدأ مهام عمله بالاجتماع مع جهازه المعاون بعد وصوله إلى القاهرة".









واختتم شوبير حديثه قائلا:"كيروش سيتابع مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي والمقرر لها 21 سبتمبر الحالي لمتابعة اللاعبين".