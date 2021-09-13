Advertisements

كيروش على أعتاب الوصول إلى مصر لقيادة الفراعنة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:01 ص
كيروش
كيروش
ريهام عبد المحسن
أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن موعد وصول البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الجديد والذي سيتولى قيادة الفراعنة فنيا خلفا للمدير الفني السابق حسام البدري.


كيروش على أعتاب الوصول إلى مصر
وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" المدير الفني البرتغالي يصل إلى القاهرة مساء بعد غد الثلاثاء المقبل ومن المقرر أن يبدأ مهام عمله بالاجتماع مع جهازه المعاون بعد وصوله إلى القاهرة".


واختتم شوبير حديثه قائلا:"كيروش سيتابع مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المحلي والمقرر لها 21 سبتمبر الحالي لمتابعة اللاعبين".

الكلمات المفتاحية

مصر لقيادة الفراعنة مصر مباراة الأهلي وطلائع الجيش كيروش على أعتاب الوصول

أخبار تهمك

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 9 ساعات

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ يوم

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. كلوب يوضح طبيعة إصابة إيليوت

منذ حوالي 4 ساعات

نجم سيراميكا يطلب الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. إعارة نجم الأهلي إلى البنك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تعيين كارلوس كيروش.. تعرف على جهاز المنتخب الجديد

بطولات وألقاب كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

"قاهر الجوهري".. حكاية مواجهة وحيدة جمعت "كيروش" ضد منتخب مصر

تعرف على موعد وصول كيروش لقيادة منتخب مصر

كيروش مدرب منتخب مصر مطلوب على جوجل

موعد أول مباراة لـ"كيروش" مع منتخب مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

09:31 ص

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

08:30 ص

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements