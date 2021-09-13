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أسعار العملات اليوم الاثنين 13-9-2021

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 13-9-2021، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

 ماهي أسعار العملات اليوم في مصر ؟

​سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.36 للشراء، 18.55 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.20 جنيه للشراء، 21.51 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 ماهي أسعار العملات العربية اليوم في مصر ؟

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.27 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع

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