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موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة إنتر ميلان المقبلة في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.


يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعد نعادله المخيب مع سامبدوريا برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة ويسعى إنتر ميلان في الجولة المقبلة لإسعاد جماهير الفريق من أجل المحافظة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي بالإضافة إلى المنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا.


في حين يحتل بولونيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 4 نقاط حصدها من مبارتين، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في الأخرى ويطمح لخطف نقاط هيلاس فيرونا غدا الإثنين في الجولة الثالثة والتساوي مع إنتر ميلان في نفس عدد النقاط ويسعى بولونيا للمنافسة بقوة في الموسم الحالي وخطف أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.


موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي
من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وبولونيا يوم السبت 18 سبتمبر 2021 على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.


وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة DAZN 1HD Italia ببث المباراة.

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