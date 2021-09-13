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هبوط أول رحلة تجارية في مطار كابل قادمة من باكستان

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:05 ص
مطار كابل
مطار كابل
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بهبوط أول رحلة تجارية في مطار كابل قادمة من باكستان.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

 

وفي وقت سابق، يطر مسلحو حركة "طالبان"، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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طالبان أول رحلة تجارية

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