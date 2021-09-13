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"عاش معانا على الحلوة والمرة".. أمينة تنعي أحد أعضاء فرقتها برسالة مؤثرة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:17 ص
أمينة
أمينة
بسمة عادل
أعلنت الفنانة أمينة عن وفاة أحد أعضاء فرقتها، وذلك عبر  الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت أمينة قائلة:"الله يرحمك ياسيد ياشرابية، أحد أعضاء فرقتي الموسيقية، ويعتبر أخ؛ لأنه عاش معانا على الحلوة والمرة في الفرقة وفي الشغل، الله يعوض شبابك في الجنة". 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة أغنية "المقام العالي"، وهي من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وميكس وماستر إلهامي دهيمة، والفيديو كليب من إخراج عادل سرحان.

الكلمات المفتاحية

أمينة أغنية المقام العالي أعضاء فرقة أمينة

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