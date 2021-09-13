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وفاة مُسن في حادث دراجة نارية بسوهاج

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:47 ص
الحادث
الحادث
أيمن الجرادي
وصل اليوم الى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج، عامل في بداية عقدة السابع من العمر، جثة هامدة نتيجة حادث دراجة نارية.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما يفيد بوفاة رجل مسن في حادث سير بدائرة المركز.

انتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث مركز شرطة طما، وتبين وفاة المدعو "علي خ م ع" 58 عاما، عامل، ويقيم بناحية دائرة أسيوط، وبسؤال نجل عمومته المدعو "محمد م ا ش" 71 عاما، مزارع ويقيم بذات الناحية أنه أثناء استقلال المذكور دراجة نارية رفقة نجله المدعو "محمود ع خ م" 14 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بناحية دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشجرة نخيل مما أدى لانقلابه علي جانب الطريق ووفاته دون وجود شبة جنائية.

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