رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في القليوبية (صور)

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة القليوبية؛ لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويرافقه عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية.



وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الوزراء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في جميع المحافظات للوقف على نسب التنفيذ في المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي تتم في جميع محافظات الجمهورية.