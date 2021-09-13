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المعادي للتنمية تخفض حصتها في زهراء المعادي من 50.7 %إلى 50.3%

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


خفضت شركة المعادي للتنمية والتعمير حصتها في زهراء المعادي للاستثمار والتعمير من 50.71% إلى 50.33% وذلك طبقاً لمار أعلنته شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية .

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،  أن المعادي باعت نحو مليون سهم بقيمة45 مليون جنيه بمتوسط سعر قدره 45 جنيهاً للسهم.

وحول نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم، أشارت إلى أن حصة النصر للإسكان والتعمير تبلغ 6.42%.

وسجلت زهراء المعادي صافي ربح بلغ 90.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 69.45 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 120.68 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 68.74 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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