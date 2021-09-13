المعادي للتنمية تخفض حصتها في زهراء المعادي من 50.7 %إلى 50.3%

خفضت شركة المعادي للتنمية والتعمير حصتها في زهراء المعادي للاستثمار والتعمير من 50.71% إلى 50.33% وذلك طبقاً لمار أعلنته شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية .





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن المعادي باعت نحو مليون سهم بقيمة45 مليون جنيه بمتوسط سعر قدره 45 جنيهاً للسهم.





وحول نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم، أشارت إلى أن حصة النصر للإسكان والتعمير تبلغ 6.42%.





وسجلت زهراء المعادي صافي ربح بلغ 90.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 69.45 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



