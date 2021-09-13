ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي ، حيث صعد مؤشرها العام 0.06%، وارتفع السوق الأول 0.01%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.22% و0.23% على الترتيب.





وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:20 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 21.6 مليون سهم جاءت بتنفيذ 815 صفقة حققت سيولة بقيمة 3.8 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "أرزان" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.81 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 1.80%، تلاه سهم "كويتية" بقيمة 297.88 ألف دينار مرتفعاً بنحو 1.15%.





وتصدر سهم "جياد" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 4.26%، فيما تصدر سهم "أولى تكافل" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 4.90%.



