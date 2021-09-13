ارتفاع هامشي لمؤشر بورصة مسقط مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم الإثنين علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر مسقط بنسبة 0.05% في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوى 3965.9 نقطة، رابحاً 1.94 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد ، ودعم أداء المؤشر ارتفاع أسهم بالقطاعين الخدمات والمالي، في الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت مسقط.





وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.08 بالمائة؛ مع صدارة سهم العنقاء للطاقة للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 2.17 بالمائة، وارتفع العمانية القطرية للتأمين 1.32 بالمائة.





وارتفع كذلك مؤشر القطاع المالي 0.01 بالمائة؛ بدعم الوطني العماني المرتفع 0.52 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الصناعة 0.16 بالمائة؛ تقدم الخليجية للفطر على المتراجعين في ذلك التوقيت بنسبة 4.78 بالمائة، وتراجع الأسماك العمانية بنسبة 3.9 بالمائة.



