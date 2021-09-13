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23 سبتمبر.. محاكمة رجل الأعمال حسن راتب

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:57 ص
مجمع محاكم جنوب القاهرة
مجمع محاكم جنوب القاهرة
داليا عادل
حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم، جلسة 23 سبتمبر الجاري لنظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بتمويل علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار.
تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة 
وأكدت النيابة العامة في بيان سابق لها، أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن قيام عصابة مشكلة من 19 شخصا، بالاتجار في قطع أثرية منهوبة تحصلوا عليها بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عملات معدنية مشتبه في أثريتها
وأصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين، وقبضت على المتهم علاء حسانين، زعيم العصابة وشقيقه ومتهم آخر بصحبته، وعثر بحوزتهم داخل سيارة على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عثر على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب علاء حسانين فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابة بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى شقيقه والشخص الثالث المضبوط معه داخل السيارة وبحوزتهم الآثار المنهوبة.

كما استجوبت النيابة العامة 17 متهما جرى ضبط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وضبط الآخرين بإرشاد باقي أفراد العصابة.

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