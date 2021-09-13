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رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة كفر شبين بالقليوبية ضمن "حياة كريمة" (صور)

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
محمد ضوة
بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته في القليوبية بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة كفر شبين الإبتدائية 3، وسيتم تطوير 14 فصلا بقيمة تعاقدية 865000 جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، ويرافقه عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لشرح حول مشروع اعادة تطوير مدرسة كفر شبين، من المهندسين التنفيذيين بالمشروع.


وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الوزراء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في جميع المحافظات للوقف على نسب التنفيذ في المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى تتم فى جميع المحافظات.
رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة كفر شبين بالقليوبية ضمن "حياة كريمة" (صور)
رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة كفر شبين بالقليوبية ضمن "حياة كريمة" (صور)
رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة كفر شبين بالقليوبية ضمن "حياة كريمة" (صور)
رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة كفر شبين بالقليوبية ضمن "حياة كريمة" (صور)
رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة كفر شبين بالقليوبية ضمن "حياة كريمة" (صور)
رئيس الوزراء يتفقد تطوير مدرسة كفر شبين بالقليوبية ضمن "حياة كريمة" (صور)

الكلمات المفتاحية

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء حياة كريمة السيسي

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