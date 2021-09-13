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تركيب مفصل صناعي لمريضة تبلغ من العمر 67 عاما بقنا

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

نجح فريق طبي من مستشفي نقادة المركزى بقنا، في تركيب مفصل صناعي لـ"الفخز" لمريضة تبلغ من العمر 67 عاما، داخل المستشفي، بناءً علي توجيهات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، بتقديم أقصي الخدمات العلاجية للمرضي.

تكون الفريق من الدكتور محمد عبد الغني، أخصائي جراحة العظام، الدكتور إسلام فتوح، أخصائي جراحة العظام، الدكتور إكرامي، أخصائي التخدير.

وقال الدكتور إسلام فتوح، أخصائي العظام بالمستشفي، إن الفريق أجري العملية لسيدة تبلغ من العمر 67 عاما، داخل المستشفي، لافتًا أن عمليه تركيب المفصل هي الثانية التي يقوم بها نفس الفريق خلال هذا العام.

ولفت "فتوح"، أن الفريق أجري عدة عمليات منها تركيب شرائح ومسامير بالساق لمريضة، وعملية تركيب شريحة بالساعد لمريض عن طريق التخدير الموضعي WALANT، وتركيب أسلاك بالمرفق والساعد لعدة أطفال، وعمليات تسليك اختناق عصب وتوصيل أوتار وأعصاب.

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