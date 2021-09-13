كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك خلال الانتقالات الحالية

وافق باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رحيل نجم وسط الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية.









بعد اقتراب التعاقد مع دونجا.. كارتيرون يطالب برحيل نجم الزمالك

وطالب كارتيرون برحيل محمود عبدالعزيز خلال الميركاتو الجاري، لعدم قناعاته بقدرات اللاعب بسبب عدم ظهوره بالشكل المطلوب في الموسم الماضي.









واقترب الفارس الأبيض من حسم صفقة نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز في الانتقالات الحالية، وذالك لتدعيم خط وسط القلعة البيضاء في الموسم المقبل.









ويستعد الزمالك لمنافسات بطولات كأس مصر المقرر لها سبتمبر الجاري، وفقا للخطاب الرسمي الذي تلقته إدارة الفريق الأبيض بمواعيد مبارايات الزمالك في البطولة.