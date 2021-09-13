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موعد مباراة توتنهام المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي توتنهام يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الأحد الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


وكان نادي توتنهام قد خسر أمام نظيره نادي كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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