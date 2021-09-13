موعد مباراة الزمالك وبرشلونة والقنوات الناقلة في كأس العالم للاندية

حجز لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعدا مع نظيرة نادي برشلونة الإسباني، في إطار منافسات كأس العالم لكرة اليد.









موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.









وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.









موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة يوم 6 أكتوبر من العام الجاري، على صالة الدمام بالسعودية، حيث تلعب البطولة بين يومي 4 و10.









ولم تعلن أي جهة نقل منافسات كأس العالم لكرة اليد بشكل رسمي حتى الآن.