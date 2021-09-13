التحقيق في واقعة قتل عريس وإصابة شقيقه في المرج

تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة قيام صاحب محل موبيليا بقتل شاب قبل حفل زفافه وإصابة شقيقه بسبب خلافات على شراء موبيليا بالمرج وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي مفاده مصرع شاب وإصابة شقيقه بأحد الشوارع بدائرة القسم.

العثور على جثة

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على جثة "م س"، 25 سنة، مصاب بعيار ناري بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق ناري باليد.



ومن خلال التحريات تبين أن الشاب حضر لاستلام موبيليا أشتراها من المتهم ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها قيام صاحب المحل بإطلاق النار على المجنى عليهما فقتل أحدهما وأصاب الآخر



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.