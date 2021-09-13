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مدبولي يصل القليوبية لتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:11 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
مارينا بشارة
وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمحافظة القليوبية، وبدأ جولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يرافقه عدد من الوزراء.

وتأتي هذه الجولة التفقدية فى إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي سياق منفصل، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،أمس ؛ مع كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة دينا برعى، مستشارة الوزير للتقويم التربوى، والدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج، ومسئولى الشركات العالمية المشاركة فى مشروع التطوير، لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي.

إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، إيمانا منها بالأهمية القصوى لملف التعليم، تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار، لافتا إلى أن المناهج الجديدة فى المراحل الأولى من سنوات الدراسة، تعزز فرص وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية

وأضاف: الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل فى تطوير المناهج التعليمية تباعًا.

من جانبه، استعرض الدكتور طارق شوقى، الجهود التى بذلتها الوزارة فى تطوير مناهج التعليم الدراسى منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وصولًا إلى الصف الرابع الابتدائى، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمى، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولى وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لافتًا إلى أن أكبر استثمار نفذته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هو ما يتم عرضه اليوم من مناهج مطورة.

وأضاف الدكتور طارق شوقى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية استطاع مركز تطوير المناهج الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية فى توطين مزيد من الخبرات بالمركز، وتعزيز قدرات كوادره، الذين أصبحوا قادرين على تأليف وتحرير وتطوير المناهج فى جميع التخصصات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير الدولية، مضيفًا فى هذا الصدد أنه يمكن القول بأن مصر أصبح لديها ليس فقط مركز مناهج وطنى وإنما بها مركز إقليمى لتطوير المناهج بما يخدم أيضًا احتياجات الدول الصديقة.

العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالتزامن مع تطوير المناهج، يتم أيضًا العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين على تدريس المناهج الجديدة.

وشهد الاجتماع عرض خطة تطوير مناهج الصف الرابع الابتدائى التى تم إعدادها فى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030، لتحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية، حيث تم إدراج المهارات الأساسية والحياتية فى هذه المناهج.

مصر هى أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بتطوير مناهجها الدراسية

وتمت الإشارة إلى أن مصر هى أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بتطوير مناهجها الدراسية الوطنية بشكل يضمن الاستمرارية والبناء على مكاسب التعلم بدءًا من مرحلة رياض الاطفال وفى جميع المجالات، كما يعتمد على نظم التعليم التفاعلى، وذلك من خلال إضافة منصة رقمية تتضمن دروس فيديو وبرامج تفاعلية للمناهج التعليمية إلى جانب الكتب المطبوعة، بهدف دعم الطلاب والأسر فى التعامل مع هذه المناهج الجديدة، فضلًا عن تزويد المنصة الرقمية بأدوات مساعدة، مثل قارئ النصوص لدعم الطلاب الذين لديهم صعوبات فى القراءة.

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