مني زكي تستعد لمفاجأة تعرف على التفاصيل!





تعقد الفنانة منى زكي، حالياً بروفات للإتفاق على الخطوط العريضة لمسلسلها الجديد، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بعد النجاح الكبير لمسلسلها السابق "لعبة نيوتن"، حيث عقدت جلسة عمل مع المؤلفة مريم نعوم للوقوف على بعض التفاصيل المهمة.



وبدأت مريم نعوم كتابة الحلقات الأولى من المسلسل الجديد على أن تبدأ تسليم الحلقات الأولى للنجمة منى زكي لعقد جلسات ثلاثية يتواجد فيها المخرج الشاب كريم الشناوي.



وقررت منى عدم تحديد أي اسم مبدئي حالياً لعدم وجود تخمينات للموضوع الجديد ويتم اقتراح اسم للعمل بمجرد انتهاء نصف حلقات العمل الجديد.



وتحاول منى بدء التصوير مبكراً من أجل اللحاق بالموسم الرمضاني دون ضغط حيث وضعت في خططتها الإنتهاء من تصوير فيلم"الجواهرجي"مع الفنان محمد هنيدي والحصول على إجازة قصيرة وبدء التصوير مباشرة.



