"بيت عز" تتصدر "تويتر" و تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتؤكد نجاح "الا أنا"



لتواصل إشعالها لمواقع التواصل الاجتماعي وحصدت الآلاف من الإشادات خصوصاً بعد تواصلها مع الواقع وتماسها مع قانون مكافحة التحرش الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصدت الكثير من الإشادات النقدية.





لتواصل أروما ستوديوز تأكيد أنها الشركة التي قدمت للعديد من النجوم الفرصة الأولى في البطولة المطلقة كما حدث مع كريم فهمي وظافر العابدين ويوسف الشريف وحنان مطاوع والعديد من النجوم الذي قدمتهم الشركة منذ بدايتها في عالم الإنتاج عام 2013.





المسلسل تلعب بطولته النجمة سهر الصايغ في اولى بطولاتها المطلقة ومعها النجم أحمد الشامي والعديد من النجوم وهي فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو وحوار أمين جمال وشريف يسري ومحمد أبو السعد وإخراج احمد يسري ومن إنتاج أروما ستوديوز - تامر مرتضى- ويتواصل عرضها عبر قنوات DMC، و أكدت الحكاية تواصل نجاح المسلسل الذي غير شكل الدراما المصرية وأعاد الهيبة للأعمال المكونة من عشرة حلقات واقل.

تصدرت حكاية "بيت عز" اولى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا " التريند المصري لموقع "تويتر".