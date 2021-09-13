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الإسماعيلي: اختيار طلعت يوسف لمنصب المدير الفني جاء وفقا لعدة معايير

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
قال عماد سليمان عضو اللجنة الفنية، والمشرف على الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي إن اختيار طلعت يوسف لتولي منصب المدير الفني للدراويش جاء وفقا لمعايير عدة، منها قوة الشخصية على الفريق بجانب التنظيم الذى يتمتع به فضلا عن قدراته في تطوير الفريق إلى الأفضل، مشددًا على أنه الأنسب في هذه المرحلة.

أسباب تولي طلعت يوسف مهمة تدريب الإسماعيلي
وأضاف :"طلعت يوسف أحد أفضل المدربين في مصر وأراه قادرا على إعادة الفريق لتحقيق الانتصارات في الموسم الجديد ووضع الفريق في مكانته المعهودة منافسًا على البطولات".

وتابع :"عودة محمد صلاح أبو جريشة ومحمد حمص أمر إيجابي للغاية ويمثل إضافة كبيرة للجهاز الفني باعتبارهما من ابناء النادي المخلصين والمميزين".

وأوضح :”اختيار اللاعبين حق أصيل للجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف ،وسنقوم بعرض أسماء اللاعبين الذين تم التفاوض معهم للوقوف على رؤيته نحو خريطة التعاقدات المقرر اعتمادها لخوض منافسات الموسم الجديد".

وواصل :”أدعو الجماهير للهدوء ودعم الجهاز الفني الحالي الذى يتمتع بخبرات فنية كبيرة، مشيرًا إلى أن فترة القيد لا تزال ممتدة ولن يتم التعاقد مع أي لاعب إلا أن تكون رغبته الأولى هى ارتداء القميص الأصفر بجانب قدراته على صنع الفارق وتحقيق الإضافة الفنية وذلك بعد موافقة الجهاز الفني الحالي".

وأكمل :"ما نشر على لساني خلال الفترة الماضية هو غير صحيح على الإطلاق ،التصريحات التى نسبت لي عارية تماما من الصحة".

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مصر طلعت يوسف الإسماعيلي اختيار طلعت يوسف

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