مواطن يستوقف رئيس الوزراء ليعرض شكواه: بيبعوا ممنوعات

استمع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لشكاوي عدد من المواطنين بكفر شبين بالقليوبية خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقال له أحد الشباب عندنا شكاوى وفى ناس هنا مخالفة للقانون وبتبيع ممنوعات.



وعلي الفور وجه رئيس الوزراء ببحث شكاوي المواطنين وكلف منظومة الشكاوي الحكومية بالتواصل مع الشاب وبحث مشكلته وحلها فورا.





ووصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمحافظة القليوبية، منذ قليل وبدأ جولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة يرافقه عدد من الوزراء.

