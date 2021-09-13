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جامعة الإسكندرية تساهم في نشر 99 بحثا جديدا بمجلات “Scopus” العالمية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا يوم الأثنين 13 سبتمبر بنشر 99 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس‏Scopus “‏ العالمية. وهو تقريبًا ضعف عدد الأبحاث المنشورة الأسبوع الماضي.
وأشار رئيس الجامعة، ان نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر  كان جيدًا (99 بحث) فى مجال الهندسة (27.6%)، والهندسة الكيميائية (3.4%)، يلي العلوم الهندسية العلوم الطبية (20.7%)، فالكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (4.8%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (4.8%)، وعلوم المواد (4.8%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (3.4%)، والرياضيات (3.4%)، وعلوم القرار (3.4%)، الإدارة والأعمال (2.8%).

وأضاف قنصوة أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح فى إجراء هذه الأبحاث، وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (14 بحث)، تلتها المملكة المتحدة (5 أبحاث)، فالولايات المتحدة الأمريكية (4 أبحاث)، فألمانيا واليابان والسويد ودولة الأمارات المتحدة (4 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة القاهرة، وجامعة فاروس، وجامعة طنطا، وجامعة الملك سعود وغيرهم من الجامعات.
 من جانبه هنأ قنصوة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.

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