تشريح جثة "ضحية الموبيليا" في المرج



أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة شاب لقى مصرعه على يد صاحب محل موبيليا بسبب خلافات على شراء موبيليا بالمرج لكشف سبب الوفاة كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لكشف ملابسات الواقعة.





كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى مفاداه مصرع شاب وإصابة شقيقه بأحد الشوارع بدائرة القسم.







وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على جثة م س، 25 سنة، مصاب بعيار نارى بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد.





ومن خلال التحريات تبين أن الشاب حضر لاستلام موبيليا أشتراها من المتهم ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها قيام صاحب المحل بإطلاق النار على المجنى عليهما فقتل أحدهما وأصاب الآخر





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في إرتكاب الواقعة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.