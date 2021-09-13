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التعليم تشدد على عدم إجبار الطلاب بشراء الزى المدرسى من أماكن معينة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس  علي ضرورة التزام الطلاب بالزى المدرسى الموحد، مع عدم إجبارهم على شرائه من أماكن بعينها.

الدراسة تبدأ يوم 9 أكتوبر المقبل


أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة سوف تنطلق في المدارس الرسمية العربى والحكومية يوم 9 أكتوبر المقبل وفق ما هو محدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، مشددة على أنه لا توجد نية لتأجيلها حتى يوم 17 أكتوبر المقبل وما يتردد بشأن تأجيلها غير صحيح.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العام الدراسى الجديد، حيث تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 20212022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.


 إجازة نصف العام الدراسى في الموافق 5 فبراير 2022


وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).
 
ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022

 
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

  

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