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البورصة توقع 4 بروتوكولات تعاون لدعم جهود في تنمية المجتمع

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

افتتح عدد من قيادات المجتمع المدني والعمل الأهلي والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم الاثنين، احتفالا بفعاليات اليوم العالمي للعمل الخيري، بحضور مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، وذلك حرصاً من إدارة البورصة على دعم ومساندة جهود جمعيات ومؤسسات تنمية المجتمع، وتقديم يد العون والمساعدة لهم للقيام بدورهم على الوجه المطلوب.

عقب افتتاح جلسة التداول وقع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، 4 بروتوكولات تعاون مع عدة مؤسسات أهلية، تتضمن حزمة مساعدات مالية تم اعتمادها من مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، توجه لعدد من الجمعيات الأهلية والمستشفيات لتعزيز أنشطتهم المجتمعية، دعماً للاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة لكل المصريين.

تضم قائمة الجمعيات الأهلية والمستشفيات المستفيدة من المخصصات المالية، مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لإنشاء وتجهيز غرفة علاج لمرضى الحروق بالمستشفى، ومستشفيات جامعة عين شمس لإنشاء وحدة لمناظير جراحة العمود الفقري، والمشاركة في إنشاء وتجهيز عدد من المدارس المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وشراء سيارة مجهزة لتكريم الإنسان بناء على طلب مؤسسة شبرا الخير.

حضر افتتاح جلسة التداول الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، وإيهاب فاروق رئيس جمعية شبرا الخير، والأستاذ محسن محجوب عن مؤسسة مصر الخير.

 حيث وجه الحضور ممثلين مؤسسات المجتمع المدني وتنمية المجتمع خلال افتتاح جلسة التداول الشكر لمجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، على الدعم المقدم والذي يساعدهم في توسيع قاعدة عملهم المجتمعي وكذلك المستفيدين من أنشطة جمعياتهم.

تعمل مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة على دعم جهود الدولة المصرية الرامية لتنمية المجتمع، وكذلك بناء الإنسان المصري.

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