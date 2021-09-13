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احمد حاتم يعيش حالة من النشاط الفني تعرف على التفاصيل!

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:59 م
أحمد حاتم
أحمد حاتم
يارا أحمد


يعيش الفنان أحمد حاتم، حالياً حالة من النشاط الفني حيث يواصل تصوير عملين في وقت واحد، حيث يصور مسلسله الجديد "أنا وهي" مع الفنان هنا الزاهد.

ويشارك في بطولته عارفة عبد الرسول، حيث ينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الكوميدية الاجتماعية، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية.

ويعد مسلسل "أنا وهي" هو التعاون الثالث بين حاتم والزاهد، حيث قدما سيواً أكثر من عمل أبرزهم "قصة حب"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبو لبن، ومن بعده تعاونا في فيلم "الغسالة"، من إخراج عصام عبدالحميد، وآخر تعاون بين حاتم وهنا فى إحدى حكايات مسلسل" حلوة الدنيا سكر". 

ومن ناحية أخرى، يصور حاتم فيلم "الملحد" وهو من بطولة محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، صابرين ، تارا عماد ، مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل .

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هنا الزاهد محمود حميدة فيلم عروستي فيلم الملحد أحمد حاتم وهنا الزاهد أحمد حاتم

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