كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بضرورة حسم صفقتين من العيار الثقيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ثنائي بيراميدز على رادار الزمالك في الميركاتو الحالي





ويرغب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، في التعاقد مع ثنائي نادي بيراميدز، أحمد أيمن منصور، و دونجا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وشهدت الفترة الماضية تواصل حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع إدارة نادي بيراميدز من أجل معرفة إمكانية الحصول على خدمات الثنائي خلال الفترة الحالية.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي أسوان، في إطار الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر



