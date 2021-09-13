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لائحة الصعود للقسم الثاني بالموسم الجديد

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار

قرر إتحاد الكرة المصري، صعود ستة أندية من القسم الثالث الي القسم الثاني، في الموسم القادم 2023/2022.

حيث قرر الإتحاد أندية تقام مباراة فاصلة بين أول المجموعة الأولى وأول المجموعة المجموعة الثانية، وكذلك مباراة فاصلة بين أول المجموعة الثالثة وأول المجموعة الرابعة، ومباراة فاصلة بين أول المجموعة الخامسة وأول المجموعة السادسة، ومباراة فاصلة بين أول المجموعة السابعة وأول المجموعة الثامنة، ومباراة فاصلة بين أول المجموعة التاسعة وأول المجموعة العاشرة، ومباراة فاصلة بين أول المجموعة الحادية عشر وأول المجموعة الثانية عشر.

علي أن يصعد الفريق الفائز في المباراة الفاصلة الي دوري القسم الثاني مباشرة.

كما قرر أن يحدد أول المجموعة الثانية عشر، عن طريق إقامة مباراة فاصلة علي ملعب محايد بين أول المجموعة(أ) شمال سينا، وأول المجموعة(ب) مطروح.

كما قرر الإتحاد أن تهبط الفرق الأربعة الأخيرة في المجموعات، الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، و التاسعة، والعاشرة، والحادية عشر، الي القسم الرابع.

كما قرر أنا تهبط الفرق الثلاثة الأخيرة في المجموعة الأولي(أسوان) والمجموعة الثانية عشر(ب) مطروح الي القسم الرابع.
وقرر الإتحاد أن يهبط الفريقان الاخيران من المجموعة الثانية عشر
(أ) شمال سينا الي القسم الرابع.

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