4 قرارات جديدة من "التربية والتعليم" عن العام الدراسي

لا صحة لتأجيل الدراسة



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة سوف تنطلق في المدارس الرسمية العربى والحكومية يوم 9 أكتوبر المقبل وفق ما هو محدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، مشددة على أنه لا توجد نية لتأجيلها حتى يوم 17 أكتوبر المقبل وما يتردد بشأن تأجيلها غير صحيح.



لا مصروفات إضافية من الطلاب



كما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس من تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسميات من الطلاب وأولياء الأمور، مع التحقيق الفورى لمن يطلب تبرعات أو مبالغ مالية من الطلاب.



قرار بشأن الزي المدرسي



وطالبت الوزارة المدارس بضرورة التزام الطلاب بالزى المدرسى الموحد، مع عدم إجبارهم على شرائه من أماكن بعينها.



الامتحانات والأعياد



كما نبهت الوزارة على الإدارات والمدارس بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المناهج الدراسية مع العام الدراسى الجديد، ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد أى امتحانات فى الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين.





ويبدأ العام الدراسي 2021/2022 يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 19 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 7 مايو 2022، أما امتحانات شهادة الثانوية العامة مقرر لها السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن تكون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية السبت الموافق 21 مايو 2022 والعملية السبت 11 يونيو 2022.



اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات الهامة بشأن العام الدراسي الجديد وما يشهده، وذلك قبيل انطلاقه الأسابيع المقبلة.