Advertisements

4 قرارات جديدة من "التربية والتعليم" عن العام الدراسي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:27 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
محمد العطار

اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات الهامة بشأن العام الدراسي الجديد وما يشهده، وذلك قبيل انطلاقه الأسابيع المقبلة.

لا صحة لتأجيل الدراسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة سوف تنطلق في المدارس الرسمية العربى والحكومية يوم 9 أكتوبر المقبل وفق ما هو محدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، مشددة على أنه لا توجد نية لتأجيلها حتى يوم 17 أكتوبر المقبل وما يتردد بشأن تأجيلها غير صحيح.

لا مصروفات إضافية من الطلاب

كما حذرت وزارة التربية  والتعليم والتعليم الفنى، المدارس من تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسميات من الطلاب وأولياء الأمور، مع التحقيق الفورى لمن يطلب تبرعات أو مبالغ مالية من الطلاب.

قرار بشأن الزي المدرسي

وطالبت الوزارة المدارس  بضرورة التزام الطلاب بالزى المدرسى الموحد، مع عدم إجبارهم على شرائه من أماكن بعينها.

الامتحانات والأعياد

كما نبهت الوزارة على الإدارات والمدارس بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية فى خطة توزيع المناهج الدراسية مع العام الدراسى الجديد، ومواعيد عقد الامتحانات وعدم عقد أى امتحانات فى الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين.


ويبدأ العام الدراسي 2021/2022 يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 19 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 2022 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 7 مايو 2022، أما امتحانات شهادة الثانوية العامة مقرر لها السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن تكون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية السبت الموافق 21 مايو 2022 والعملية السبت 11 يونيو 2022.

الكلمات المفتاحية

امتحانات التربية والتعليم العام الدراسي الجديد العام الجديد التربية والتعليم

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة والقنوات الناقلة في كأس العالم للاندية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

إيهاب جلال يحسم مستقبل عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع بن غيث

منذ 40 دقيقة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك خلال الانتقالات الحالية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 9 ساعات

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 13 ساعة

نجم سيراميكا يطلب الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من التعليم بشأن عقد الامتحانات في الأيام التالية لأعياد المسيحيين

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مع انطلاقها.. كيف طبقت المدارس إجراءات منع العدوى بكورونا؟

لحماية الطلاب من كورونا.. إجراءات من "التعليم" في امتحانات منتصف العام

توجيه عاجل للطلاب.. 3 رسائل جديدة من وزارة التربية والتعليم

ننشر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

ننشر موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وابرز المعلومات عن النظام الدراسي الجديد بالمدارس الحكومية والخاصة واللغات

قرارات التربية والتعليم "الكاملة" حول العام الدراسي الجديد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

11:36 ص

إيهاب جلال يحسم مستقبل عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements