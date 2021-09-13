سيدة لرئيس مجلس الوزراء: "ربنا يحميك" (صور)

عبرت إحدى السيدات التي شملها سكن كريم ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمنزلها ضمن جولته لتفقد قرى حياة كريمه بشبين القناطر عن فرحتها بالمنزل، وسماع رئيس مجلس الوزراء لها قائلة: "ربنا يحميك".



والتف عددًا من المواطنيين حوله وعبروا عن رغبتهم في تحسن أوضاعهم، واستمع لهم ولشكواهم ووعد بحلها فورًا، ووجه جميع التنفيذين بحل كافة المشاكل.





جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء، لمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات قرى حياة كريمة، بشبين القناطر، يرافقه عدد من المسؤلين، على رأسهم وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية.



وبدأ رئيس الوزراء، جولته بزيارة قرية كفر شبين، حيث تفقد مركز الشباب بالقرية، ومجمع خدمات متكامل، وذلك للاطلاع على الموقف الحالي، ومناقشة العاملين والأهالي هناك في احتياجاتهم.



وتشهد محافظة القليوبية، خلال الفترة الأخيرة تكثيف الأعمال داخل قرى حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير قرى وعزب وتوابع مدينة شبين القناطر، والتي يبلغ عددها 36 قرية و148 عزبة وتابع، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية، حياة كريمة وضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.



والقرى هي كالآتي: الأحراز، الجعافرة، الحزانية، الحساينة، الحصافة، الزهويين، السلمانية، الشوبك، العطارة، الغريري، القشيش، القلزم، الكوم الأحمر، المريج، تل بني تميم، طحانوب، طحوريا، عرب الشعار، عرب الصوالحة، كفر الدير، كفر الشرفا القبلي، كفر الشوبك، كفر الشيخة سالمة، كفر الصهيبي، كفر سعد بحيري، كفر سليمان الور، كفر سندوة، كفر شبين، كفر طحا، كفر طحوريا، كوم السمن، منشأة الكرام، منية شبين، نزلة عرب جهينة، نوب طحا، نوى.