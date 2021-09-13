بعد انتشار صورته.. محافظ الدقهلية: وفرنا سيارة إسعاف لنقل مريض الكلى 3 أيام أسبوعيا (فيديو)

عقب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على الصورة المنتشرة لمسن يتم نقله على سيارة "تروسيكل" لإجراء جلسة غسيل كلوي بالمستشفى، مشيرا إلى أنه تحقق من صحة الواقعة أولا ووجه بتوفير سيارة إسعاف لنقله 3 مرات أسبوعيا للمستشفى مجانا.



وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم الإثنين، إلى أن المريض يعاني من تآكل في العظام، ويجري غسيل كلوي 3 مرات أسبوعيا، مؤكدا أن الدولة بكل أجهزتها تولي المواطن المصري اهتمام كبير، لافتا إلى أنه يتم إنفاق 70 مليون جنيه شهريا على مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" من خلال وزارة التضامن.



وأضاف محافظ الدقهلية، أن المحافظة بها إدارة عامة للعلاقات العامة والإعلام مختصة بمتابعة ما ينشر على السوشيال ميديا من حالات مرضية أو شكاوى لتقديم الدعم لها.