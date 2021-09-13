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موعد مباراة محمد صلاح المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر
يواجه نادي ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نظيره كريستال بلاس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وحقق ليفربول فوزا هاما على حساب نظيره فريق ليدز يونايتد بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشيء.

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