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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:31 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي ساوثهامبتون يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور اربع جولات.

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