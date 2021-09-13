سقوط متهمين بـ11 كيلو من مخدر الأيس في الصف

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط عنصرين إجراميين بمحافظة الجيزة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار.



وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة نشاط (عنصرين إجراميين "أحدهما يحمل جنسية أجنبية") تخصصا فى جلب مخدر الآيس"الشابو" بكميات وترويجه على عملائهما بمحافظات الجمهورية.

ضبط الجناة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 11 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هواتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (28٫000٫000 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية





