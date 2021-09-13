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الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع بن غيث

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:33 م
الجزائري رؤوف بن غيث
الجزائري رؤوف بن غيث
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك موقف مسئولي القلعة البيضاء من ضم الجزائري رؤوف بن غيث خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يتحفظ على التعاقد مع بن غيث

تتحفظ اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على التعاقد مع رؤوف بن غيث، اللاعب الدولى الجزائري، الذي فسخ عقده من طرف واحد مع نادى الترجي التونسي، بسبب عدم الحصول على مستحقاته من النادى التونسي.

وقام بعض الوسطاء بعرض اللاعب على إدارة الزمالك لتدعيم خط وسط الفريق، لكن اللجنة الحالية تتحفظ على التعاقد مع اللاعب بسبب الطريقة التي رحل بها عن الترجي التونسي.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخول بيراميدز في مفاوضات مع النجم الجزائري، وقام بعض الوسطاء بجس نبض الزمالك للتعاقد مع اللاعب.

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