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بكلمات مليئة بالحب.. وائل جسار يهنئ أصالة بمناسبة زواجها

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:41 م
وائل جسار
وائل جسار
بسمة عادل
حرص الفنان وائل جسار على تهنئة الفنانة أصالة بمناسبة زواجها من الشاعر فائق حسن، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

 نشر وائل جسار صورة له برفقة الفنانة أصالة، وعلق عليها قائلاً:"ألف مبروك للصديقة أصالة نصري، الله يسعدكم ويجعلها جوازة العُمر إن شاء الله".

وفي سياق آخر أعلنت الفنانة أصالة عن زواجها من الشاعر فائق حسن، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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