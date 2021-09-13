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ضبط كميات كبيرة من مخدر "الفودو والأستروكس والأيس" بحوزة تشكيل في القاهرة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:41 م
المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
داليا عادل
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي، في تصنيع مخدر الفودو والاتجار به.

وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة اشتبهت بإحدى السيارات، وحال استيقافها فر قائدها هاربًا وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة).

وبتفتيش السيارة المشار إليها عثر بداخلها على (بندقة خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – رخصة تسيير للسيارة المضبوطة مقيدة بإسم أحد الأشخاص).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المذكور يتزعم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع مخدر الفودو والاتجار به، متخذًا من عدة شقق سكنية مُستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عدد (5) شقق سكنية، وأمكن ضبط (5) متهمين، وبحوزتهم (كمية من مخدر الفودو وزنت 17 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر الخام وزنت 1،10 كيلو جرام "تستخدم فى تصنيع مخدر الفودو" – 2 مطحنة – 4 ميزان حساس – 2 ماكينة عد نقود – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي – سيارة و3 دراجات نارية يتم استخدامهم في تسهيل تنقلات المتهمين أثناء ترويجهم المواد المخدرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الفودو والإتجار به بالاشتراك مع المتهم الهارب، وبتكثيف التحريات بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية أمكن التوصل إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5،400 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس – كمية من مخدر البودر الخام وزنت 4،500 كيلو جرام – كمية من مادة الكيتامين المستخدمة في تصنيع مخدر الإستروكس- 5 كيلو جرام من مسحوق بياكاربونات الصوديوم المستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس – 20 لتر من مادة الإسيتون – كمية من أدوات التصنيع "أوعية – خلاط – ماكينة لحام" – ماكينة عد نقود – مبلغ مالي - بندقية خرطوش –عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين في تصنيع والإتجار بمخدر الإستروكس باستخدام المواد المضبوطة بحوزتهما، كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الأثم، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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