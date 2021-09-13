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عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:48 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
قال مصدر داخل النادي الأهلي إن سعد الدين سمير وكريم نيدفيد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تم انتقالهما لنادي فيوتشر إف سي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر بأن إعارة الثنائي لنادي فيوتشر إف سي جاء بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني والذي رحب بهذا الأمر لحصولهما على فرصة المشاركة، وصعوية مشاركتهما مع الفريق الأحمر في ظل الوفرة العددية من اللاعبين في المركز الذي يلعب فيه الثنائي.

وتابع المصدر تصريحاته بأن الثنائي قام بالتوقيع على عقود الإعارة لنادي فيوتشر إف سي بعد الرغبة الكبيرة من جانب علي ماهر المدير الفني للفريق لتواجدهما ضمن صفوف الفريق.

وكان سعد سمير قد خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي في الموسم المنصرم ولم يُشارك إلا في دقائق قليلة فيما عاد كريم نيدفيد من إصابة طويلة وشارك في دقائق معدودة أمام أسوان بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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