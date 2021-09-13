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السيسي يلتقي رئيس وزراء إسرئيل في شرم الشيخ اليوم

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:50 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الله الميهي
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالي بينيت اليوم الاثنين.

محادثات موسعة
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ من المنتظر أن يتناول التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات.

وكما سيتم كذلك التباحث بشأن سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلًا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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لقاء السيسي ورئيس الوزراء الاسرائيلي فلسطين شرم الشيخ رئيس وزراء اسرائيل بوابة الفجر السيسي اسرائيل

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