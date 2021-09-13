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"الإحصاء": 6.3 مليار جنيه قيمة إنتاج صناعة المواد الكيماوية خلال 2018/2019

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2018/2019" .
 
ومن أهم المؤشرات بلغت قيمة إنتاج صناعة المواد والمنتجات الكيماوية 6.3 مليار جنيه عـام 2018/2019 مقابل 5.4 مليار جنيه عـام 2017/2018 بإرتفاع بلغ نسبته 17.3%. 
 
وبلغت قيمة الانتاج فى صناعة منتجات المطاط واللدائن (البلاستيك والمطاط) 411.8 مليون جـنيـه عام 2018/2019 مقــابل 355.1 مليون جنيــه عام 2017/2018 بارتفاع  بلغ نسبته 16.0%.
 
وبلغت قيمة الانتاج فى صناعة منتجات التبغ 54.0  مليار جنيـه عام 2018/2019  مقـابل  48.5 مليار جـنيـه عـام 2017/2018  بارتفاع بلغ  نسبته 11.3%، وبلغت قيمة الانتاج فى صنــاعــة الأدوية 4.9  مليار جنيه عــام 2018/2019  مقـابـل  4.4 مليـار جـنيـه عام 2017/2018  بارتفاع بلغ نسبته 10.9%.
 
ويساهم نشاط المنتجات الغذائية بنسبة 17.3%، يليه الفلزات  القاعدية ( حديد وصلب ومسبوكات ومعادن ثـمينة) بنسبة 16.9%، ثم نشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 5.0% من قيمة الانتاج الصناعي (بدون البترول وتكريره).

الكلمات المفتاحية

الصناعات الكيماوية التعبئة والاحصاء الاقتصاد النصري الاحصاء

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