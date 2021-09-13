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"الاتصالات" تكرم الأبطال المشاركين فى بارالمبياد طوكيو 2020

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الاحتفالية الكبيرة التى أقامتها الشركة المصرية للاتصالات تحت سفح الأهرامات لتكريم أبطال البعثة المصرية المشاركة فى بارالمبياد طوكيو 2020، التى انطلقت فعالياتها فى الرابع والعشرين من أغسطس الماضى فى العاصمة اليابانية، حضر الاحتفالية المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، وعدد كبير من قيادات الشركة المصرية للاتصالات واللجنة البارالمبية المصرية.
 
وشهدت الاحتفالية تكريم كلا من شريف عثمان الحاصل على ميدالية فضة فى رفع أثقال، ورحاب أحمد رضوان الحاصلة على ميدالية فضة فى رفع أثقال، وهانى محسن الحاصل على برونزية فى رفع اثقال، ومحمد صبحى الحاصل على البرونزية فى رفع اثقال، وفاطمة عمر الحاصلة على ميدالية فضة فى رفع اثقال، ومحمود صبرى الحاصل على ميدالية فضة فى رفع اثقال، ومحمد الزيات الحاصل على ميدالية فضة فى لعبة الباراتايكوندو. 
 
وخلال الاحتفالية؛ وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التهنئة للأبطال الفائزين بميداليات فى بارالمبياد طوكيو 2020 الذين رفعوا اسم مصر عاليا وحققوا مجدا تاريخيا؛ مشيدا بما حققوه من إنجاز مميز والذى يعد مثالا على الإصرار على النجاح.
 
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولى اهتماما كبيرا لخلق بيئة تمكينية دامجة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة ومنها مبادرة الشركة المصرية للاتصالات لزرع قوقعة الأذن لأكثر من 500 طفل فى سن مبكرة، كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة العملية التعليمية للطلاب من مُتحدى الإعاقة وتدريب المعلمين بمدارس الدمج، بالإضافة الى انشاء أكاديمية للبحث والتطوير فى التكنولوجيات المساعدة لتطوير وابتكار تكنولوجيات مساعدة من البرمجيات او الاليات لمساعدة ذوى القدرات الخاصة على مجابهة تحدياتهم؛ حيث سيتم افتتاح مبنى جديد لهذه الأكاديمية مزود بعدد 11 معمل على أعلى مستوى تكنولوجى والتي سيتم من خلالهم ابتكار حلول تكنولوجية وتدريب الأشخاص ذوى القدرات الخاصة.
 
كما ألقى المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، كلمة أشاد فيها بالإنجاز الكبير الذى حققه أبطال مصر من ذوى الهمم، مشيرًا إلى أن ما حققوه من إنجاز جعلهم نموذجا ومصدرا لإلهام كل الباحثين عن تحقيق أحلامهم، ووجه حامد تحية خاصة لأبناء المصرية للاتصالات المشاركين فى البعثة المصرية ببارالمبياد طوكيو 2020، خاصة وأن خمسة ميداليات من السبعة الذين حصدتهم البعثة المصرية كانوا من نصيب أبناء المصرية للاتصالات. 
 
وأشار حامد فى كلمته إلى أن المصرية للاتصالات تفتخر بكونها الراعى الرئيسى للجنة البارالمبية المصرية، ووجودها إلى جانب هؤلاء الأبطال خلال رحلتهم نحو تحقيق الميداليات والألقاب، مؤكدا أن دعم ذوى القدرات الخاصة من أهم أولويات استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة.
 
 

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