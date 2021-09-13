وزيرة الصناعة: حريصون على تقديم مشاركة متميزة بـ"اكسبو 2020 دبى"

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الدولة المصرية حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات اكسبو 2020 بدبى تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرةً الى ان الجناح المصري سيكون محط انظار زائري المعرض لما يتضمنه من ابهار في التصميمات والمحتوى وبما يعكس الهوية المصرية

تصريحات الوزيرة جاءت خلال زيارتها للجناح المصري المشارك بفعاليات اكسبو 2020 بدبى ، حيث تفقدت الوزيرة الاستعدادات النهائية بالجناح تمهيداً لانطلاق فعاليات اكسبو 2020 بدبى نهاية الشهر الجاري، وقد رافق الوزيرة خلال الزيارة السفير شريف البديوى سفير مصر بالامارات و المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الدكتور احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بهذا الحدث الدولي الهام والسفير اشرف الديب قنصل عام مصر بدبى وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي

وقالت الوزيرة أن الدولة المصرية تعول على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز واهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الاكسبو وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية، مشيرةً الى انه تم الانتهاء من كافة الاعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري باكسبو 2020 بدبي، ووضع اللمسات النهائية للمحتوى الذي سيتم عرضه بالجناح المصري وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية ليعكس المحتوى ثقل ومكانة مصر على المستويين الاقليمي والعالمي.

وأوضحت جامع أن مبني الجناح المصري المشارك بالاكسبو يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، الى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات، مشيرة الي ان الجناح المصري سيتضمن فرص جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف ابرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض.

وقد استعرضت الوزيرة اخر التطورات المتعلقة بنقل التابوت المصري المكتشف مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية والذي سيتم عرضه بالجناح المصري للاكسبو حيث من المقرر وصول التابوت لمقر الجناح خلال الايام القليلة المقبلة تمهيداً لبدء عرضه بالجناح اعتباراً من مراسم الافتتاح، مشيرةً إلى أنه سيتم أيضاً عرض عدد من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري بالمعرض بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الإقبال من جموع الزائرين المهتمين بالآثار والحضارة المصرية العريقة.

ومن جانبه اوضح الدكتور احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 بدبى أنه من المقرر المشاركة بعدد من الأحداث والفعاليات الدولية خلال مدة الاكسبو التي تبلغ 6 أشهر وتضم الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، مشيراً أن مصر ستحظى بحضور فعال خلال الاكسبو على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض التطورات في هذا الملف من حيث نتائج الاصلاح الاقتصادي والمشروعات العملاقة، فضلاً عن وجود فرص لعقد لقاءات بين الشركات بهدف ابرام صفقات تجارية واستثمارية وهو الامر الذي تسعى الوزارة لاستغلاله من خلال التنسيق مع الشركات المصرية المهتمة بهذا الامر.

واضاف مغاوري أنه سيتم تقديم مصر في الاكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يقع الجناح المصرى فى منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس أهمية مصر ولا سيما لما تتميز به من خبرات وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، لافتاً إلى أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة الاكسبو إقامة 103 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.



