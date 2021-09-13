كشف كواليس مفاوضات نادي فيوتشر مع ثنائي الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس مفاوضات نادي فيوتشر إف سي مع الثنائي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد للانتقال إلى النادي الجديد لمدة موسم على سبيل الإعارة.









كواليس مفاوضات نادي فيوتشر مع ثنائي الأهلي

وقال المصدر إن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر أجرى عددًا من الاتصالات بالثنائي خلال الفترة الماضية وأقنعهما بالانتقال لفيوتشر خاصة وأن المقابل المادي سيكون جيدًا بالإضافة إلى فرصتهما في المشاركة ستكون أكبر.









وأضاف المصدر بأن الثنائي قام بتجديد عقودهما مع الأهلي قبل توقيع عقود الإعارة إلى فيوتشر في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر.









وكان سعد سمير قد خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي في الموسم المنصرم ولم يُشارك إلا في دقائق قليلة فيما عاد كريم نيدفيد من إصابة طويلة وشارك في دقائق معدودة أمام أسوان بالجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.



