Advertisements

الأهلي يوافق على انتقال "كامبوس" إلى فيوتشر

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:05 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
وافق النادي الأهلي بشكل نهائي على انتقال مدافعه محمد عبد المنعم "كامبوس" إلى صفوف  نادي فيوتشر إف سي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وسيلحق عبد المنعم بزملائه سعد سمير وكريم نيدفيد ومصطفى البدري وفارس طارق في نادي فيوتشر الذي يظهر في الدوري الممتاز للمرة الأولى.

وكان الفجر الرياضي قد انفرد في وقت سابق بخبر انتقال عبد المنعم إلى فيوتشر إف سي طالع التفاصيل من هنا


وكشف مصدر داخل النادي الأهلي على إتمام فيوتشر اتفاقه مع النادي الأحمر على استعارة اللاعب الشاب لمدة موسم.

وأضاف المصدر بأن الصفقة ستتم بشكل رسمي بعد الاحتفالية التي يقيمها النادي الأهلي غدًا الثلاثاء بمناسبة تتويج فريق الكرة بالنجمة العاشرة في إفريقيا.

الجدير بالذكر أن محمد عبد المنعم لعب الموسم الماضي معارًا لنادي سموحة وتلقى عدة عروض لكنه فضل الانتقال إلى فيوتشر إف سي.

الكلمات المفتاحية

كامبوس فيوتشر عبد المنعم رياضة الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

إيهاب جلال يحسم مستقبل عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك خلال الانتقالات الحالية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيان عاجل من التعليم بشأن عقد الامتحانات في الأيام التالية لأعياد المسيحيين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

نجم سيراميكا يطلب الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 13 ساعة

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع بن غيث

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة والقنوات الناقلة في كأس العالم للاندية

منذ ساعتين و 10 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:48 م

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

10:30 م

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

11:36 ص

إيهاب جلال يحسم مستقبل عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements